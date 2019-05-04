Mardin'de kayyımdan kalan borç nedeniyle halk susuz kaldı

Kesinti nedeniyle kente su sağlayan şebekelerdeki su pompalama sistemleri durdu. Son 3 ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon TL’lik borcun ödenmemiş olması nedeniyle, il merkezi ve bazı bölgelere su verilemiyor.



Twitter’dan açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, “Borçlardan sonra MARSU’da sağlık, ilaçlama, insan hayatında sorunlar yaşanır diye uyardık. Ama cevabınız halkın suyuna engel olmak mı oldu?” diye sordu. Türk, açıklamasının devamında “Halkın hizmet alanında bir milyar borç bırakmak... Elek-triğini kesmek... Suyuna engel olmak... İradeye saygısızlık... Aymazlık...” ifadelerine yer verdi.