Malatya'da hastanede çıkan silahlı kavgada gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı, 2'si serbest

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Tabancalardan çıkan kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda kaçan 7 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 2 tabanca ile 110 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.