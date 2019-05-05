Mazbata ikinciye verilebilir mi? Binali Yıldırım'dan yanıt

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.

"Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir"

Yıldırım, CHP'nin "FETÖ taktiklerini ağzından kaçırdı" eleştirisi yönelttiği Hüseyin Gülerce’yi kastederek "Mesela dün bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu’ndan alınıp Binali Yıldırım’a verilebilir.' Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK’nındır" ifadelerini kullandı.(T24)