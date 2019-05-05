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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den 'yeni parti' iddialarına yanıt

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, "Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılacak" iddialarına yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 11:48

[Haber görseli]Görmez açıklamasında şu ifadeleri kulllandı: "Bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."

İşte Görmez'in açıklaması:

“Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim.”

[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

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Ahmet Davutoğlu

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