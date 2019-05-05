Şarkıcı Koray Avcı hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Koray Avcı, eğlenmek için gittiği mekana otomobili alınmayınca valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem" diye bağırarak küfür ettiği iddia edildi. Koray Avcı, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelde bulunan gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından valeye ,"Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem" dedi ve küfür etti.

Soruşturma başlatıldı

Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını ile savcılığa şikayette bulundu. Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.