Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgedeki hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."