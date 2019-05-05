Yakınlarını iş cinayetinde kaybeden aileler: Açın şu meydanı

Yakınlarını iş cinayetinde kaybeden Adalet Arayan İşçi Aileleri, 83. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni bugün Beyoğlu’nda gerçekleştirdi.

Daha önce eylemlerini Galatasaray Meydanı’nda yapan işçi ailelerine Galatasaray Meydanı bu hafta da kapatıldı. Aileler, 1 Mayıs’ta kitleye hitap etmek için tertip komitesine dilekçe verdiklerini ancak dilekçelerine yanıt bulamadıklarını söyledi.

Davutpaşa patlamasında eşini kaybeden İdris Çabuk, “75. Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde Galatasaray Meydanı işçi ailelerine yasaklandı. Bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz” dedi. 28 Nisan’ın “İş Cinayetlerini Anma ve Yas günü” ilan edilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Çabuk, “İş cinayetleri sürerken istiyoruz ki senede bir gün vefa gösterilsin unutulmasınlar. Hep hatırlansınlar. Yası tutulmayan işçiler için mücadele edilemez. Kamusal sorumluluğu olanların görevlerini yerine getirmediği için iş cinayetleri devam ediyor” diye konuştu. İş cinayetinde oğlunu yitiren Erdinç Eroğlu ise “Bize göre yanlış olan tavırlarını düzeltmelerini rica ediyoruz” dedi.