Bir kayyım skandalı daha! Konutuna tadilat yaptırdı faturayı belediyeye ödetti

Siirt Belediyesi'ne 2016 yılının Kasım ayında kayyım olarak atanan ve 31 Mart seçiminden sonra görevi devreden vali yardımcısının, konutuna belediye bütçesinden 75 bin liralık tadilat ve tefrişat yaptırdığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda valiliğe ait konutta yaptırdığı tefrişat arasında, birinci sınıf tuvalet, kristal ayna, beyaz akrilik duş teknesi, el duşu, gömme dolap bulunuyor. Toplam faturanın ise 75 bin 520 lira olduğu öğrenildi.

Her şeyi birinci kalite seçen vali yardımcısı, belediyeye 75 bin lira ödetti, makamına da 58 bin liralık kurşun geçirmez cam yaptırdı…

Parayı, İl Özel İdaresi ya da valilik değil, belediye kasasından ödeten vali yardımcısının, 58 bin 410 liraya makamına kurşun geçirmez cam yaptırdığı da ortaya çıkmıştı. İşte 75 bin liralık tefrişattan bazıları: Antibakteriyel lavabo, ahşap amerikan kapı, 1'inci kalite seramik yer karoları maun kaplamalı gömme dolap ve portmanto. (Sözcü)