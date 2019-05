Sosyal medya fenomeni Neslican Tay'dan dikkat çeken paylaşım

Tanımadığı bir kişi tarafından takip edildiğini ve düşerek ampüte bacağının zarar gördüğünü anlatan Neslican Tay'ın paylaşımı şöyle;

"Dün talihsiz bir olay yaşadım . Beşiktaş’tan Ortaköy’e giden taksi bulamayınca yürümeye karar verdim. Bir süre takip edildim. Sokağın tenha olması, takip eden kişinin elinde salladığı şeyi çakı zannetmem beni şoka uğrattı. Daha sonra beni tanıyan insanlara denk geldim ve şahıs benden uzaklaştı. Maalesef o panikle eve giderken düştüm. Ampüte olan bacağım hasar gördü ama şuan daha iyiyim. Bu öyle değişik bir olay ki ne kadar güçlü olduğunuzun, kaç tane kansere kafa tuttuğunuzun o an da hiçbir anlamı olmuyor. Bir ruh hastası sizin korku dolu adımlarınıza rağmen sizi takip etmekten, rahatsız etmekten zerre çekinmiyor! Ben bir kadın olarak evime ne zaman rahat rahat yürüyebileceğim? Bu şehir kadınlar, çocuklar, hayvanlar için daha güvenli bir hale ne zaman gelecek? Her gün başka bir taciz, tecavüz ve vahşet haberleri ile uyanıyoruz. Caydırıcı yasaların olmayışının sapık ruhlara verdiği rahatlığı söylemek bile istemiyorum. Ya da adaleti kendi sağlamaya çalışan insanların mağduriyetini. Umuyorum ki bir an önce yasalar ile tüm haklarımız korunur ve hiçbir canlı artık zarar görmez..."

Neslican Tay'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.