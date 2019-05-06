Binali Yıldırım’dan ‘Seçim iptal edilirse Süleyman Soylu mu aday olacak?’ sorusuna yanıt

31 Mart seçimlerini kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım, yeniden seçim olursa aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, “Genel Başkan Yardımcınız ‘Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.’ demişti.” bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? sorusunu “YSK’nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil.” yanıtını verdi.

Süleyman Soylu yanıtı

“Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeniden seçim kararı verilirse adaylıktan çekileceğiniz, Devlet Bahçeli’nin, Cumhur İttifakı’nın Süleyman Soylu’yu bu konuda destekleyeceği konuşuluyor” yorumu üzerine ise Yıldırım, “Az önce söylediğim bu soru için de geçerli. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam.” dedi.