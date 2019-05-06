Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 25’inci kez sahipleriyle buluştu

Sabancı Vakfı’nın sorumluluğunda 25 yıldır sürdürülen “Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri”, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı’nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı “Eğitim Ödülleri” kapsamında toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ile ödüllendirildi.

Sabancı Vakfı yöneticileri ve mezun öğrencilerin ailelerinin katıldığı törende, dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri ve başarı sertifikaları verildi. Okul birincisi Berk Karabacakoğlu 25, ikincisi Tarık Latifoğlu 15 ve üçüncüsü İrem Altuntaş’a 10 Cumhuriyet altını takdim edildi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan ve mezun öğrencileri tebrik eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ‘‘Eğitime yapılan yatırımlara büyük önem veren merhum Sakıp Sabancı, iyi yetişmiş gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söylerdi. Bu nedenle gençlerin eğitimi için yürütülen tüm çalışmalara değer verir, gençlere de çalışmanın önemini şu sözlerle öğütlerdi: ‘Sadece kendiniz için değil, ülkeniz için de başarılı olmaya ve başarı sağlamaya mecbursunuz.’ Bugün artık sadece akademik başarının yeterli olmadığı, sürekli değişen ve dönüşen bir geleceğin öngörüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda kalıcı olanın, başarı isteği, çalışma azmi, paylaşma ve birlikte yapmaktan duyulan keyif ve yeniliğe duyulan merak olduğunu bilmenizi istiyorum. Çalışmaktan ve denemekten asla vazgeçmeyin, hata yapmaktan korkmayın. Hatalarınızdan ders çıkarın, sadece başkalarına değil kendinize de şefkatle yaklaşın” dedi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 139 öğrenci mezun oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Sakıp Sabancı Başarı Bursu” verilecek.