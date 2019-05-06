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AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu' açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan sosyal medyada espiri konusu olan 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözlerine açıklama geldi. Ali İhsan Yavuz 'demedim' diyerek o videoyu paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 12:18

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fox Tv sunucusu Fatih Portakal'ın ismini vererek şu mesajı yazdı:

"Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok."

İşte Yavuz'un 'böyle bir cümlem yok' dediği o video;

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali İhsan Yavuz

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