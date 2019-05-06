Abdullah Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştü! İşte avukatlarına yaptığı açıklama

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatıyla görüştüğü duyuruldu.

Avukatların açıklamasından satır başları şöyle:

"Öcalan ile 2 Mayıs tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Öcalan'ın İmralı cezaevinde 8 yıla yakın bir süre avukatlarıyla görüştürülmemesi bizleri kaygılandırmaktadır. Avukat görüşmelerinin devam edeceğine daiir bir bilgi ya da öngörü mevcut değildir.

Öcalan'ın yasal haklarının tesisi için yetkililrei göreve kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyoruz."

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu metin ne bir müzakere ne de bir mutabakat metnidir.

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. sorunların çözümünde her türlü kutuplaşmadan uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır.

Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere, fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz.

Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlanacak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz.

Bizlerin İmralı'daki duruşu 2013 Newroz Bildirgesi belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirererek ve netleştirerek sürdürme kararlığındadır."

İşte avukatların basına dağıttığı açıklama metni: