Cumhur ittifakı'nda gerginlik büyüyor: Meydan okumaya devam ederse...

Cumhur İttifak’ında Kastamonu’da ortaya çıkan gerginlik büyümeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde, Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde belediye MHP’den AKP’ye geçmiş ve bu ilçelerde belediyede çalışan ilçe Ülkü Ocakları Başkanları temizlik işlerine verilmişti.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, yaptığı bir basın toplantısında bu ilçelerde Ülkü Ocakları Başkanlarının temizlik görevlisi yapılmasına tepki göstermiş ve AKP’ye yönelik, “Ben sizi uyardım, beni böyle konuşmak zorunda bırakmayın. Tamam, yerini değiştirebilirsin ama ocak başkanımızı çöpe veremezsin. Bu hatadan dönün. Gerekirse bunu Ankara’ya taşırım. Bakın bunun karşılığında vereceğimiz cevap çok ağır olur kaldıramazsınız. Son bir şey söyleyeceğim bu konuda, dalımızı kıranın ağacını kökünden söker atarız” demişti.

“MEYDAN OKUMAYA DEVAM EDERSE…”

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, MHP İl Başkanı Aydın’ın bu sözlerine AKP Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü’den aynı sertlikte cevap geldi.

Ünlü, “MHP İl Başkanının 2 ilçemizde 2 belediye personelinin yer değişikliği ile ilgili tehditkâr bir şekilde söylemi var. ‘Dalımızı kıranın, ağacını kökünden sökerim’ diyor. Bahsettiği ağaç, kökünü sökerim dediği ağaç AK Parti ağacı ise, AK Parti ağacı ulu bir çınardır. Bırakın bu ağacın kökünü sökmeye, yaprağına dahi kimsenin dokunmaya gücü yetmez. Şayet birileri Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu AK Parti’mize, teşkilat mensuplarımıza meydan okumaya devam ederse, o meydanda en son çekilen ben ve benim teşkilatım olur.” İfadelerini kullanarak, MHP İl Başkanını hedef aldı.