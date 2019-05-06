Eski ÖSYM Başkanı Demir'in 'konutunu terk etmeme' şartı kaldırıldı

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İfade işlemi sonrasında soruşturma savcısının 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan tutuklanmasını istediği Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmış ancak kendisine "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirilmişti.

Hakimlik, itirazı kabul ederek Demir'in konutunu terk etmemesi şeklindeki adli kontrol şartını kaldırdı. Ancak Demir'in yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in avukatları, müvekkilleri hakkındaki 'elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme' adli kontrol şartına, bir üst sulh ceza hakimliği nezdinde itirazda bulundu.

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