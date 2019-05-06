AKP, 'usulsüz' dediği sandıklardan birinci çıkmış

İstanbul seçimlerine ilişkin son durumu Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel Twitter hesabından duyurdu.

AKP'nin "Kamu görevlisi olmayanlar sandık başkanı yapıldı, kumpas var" iddiasının asılsız olduğu da ortaya çıktı.

Ağırel'in paylaşımlarına göre AKP'nin 'usulsüzlük' iddiasıyla itiraz ettiği sandıklarda birinci parti olduğu ortaya çıktı.

İşte Ağırel'in o paylaşımları:

1-YSK son durum 13:00



AKP’nin sandık kurulları ile ilgili yaptığı başvuru tüm ilçelerde araştırıldı ve raporlar YSK ya sunuldu.. pic.twitter.com/MnIe52Fpol — Murat AĞIREL (@muratagirel) 6 Mayıs 2019

2-Peki sonuç ne çıktı?



Hani ordan burdan alındı dedikleri memurlar ve memur olmayanlar vardı ya..Hıh işte o kişiler bakın nerede çalışıyormuş



İMKB,Ticaret Odası,Vakıf Ünv.,PTT ,Kamu Bankaları,Özel bankalar,Sanayi Odası,Özel Okullar pic.twitter.com/dlIq9uDMAZ — Murat AĞIREL (@muratagirel) 6 Mayıs 2019

3-Peki bu sandık başkanlarının görevli olduğu sandıklarda nasıl sonuçlar çıktı dersiniz?



%50,19 AKP %47,09 CHP



Yani usulsüz sandık başkanlarının sandıklarından AKP ye oy çıkmış!



Peki bu 16.404 sandıkta kaç AKP li görevli var ? 16253 kişi! pic.twitter.com/m6sxs6XMpm — Murat AĞIREL (@muratagirel) 6 Mayıs 2019