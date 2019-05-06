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AKP, 'usulsüz' dediği sandıklardan birinci çıkmış

AKP'nin 'usulsüzlük' iddiasıyla itiraz ettiği sandıklarda birinci parti olduğu ortaya çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 16:04

[Haber görseli]İstanbul seçimlerine ilişkin son durumu Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel Twitter hesabından duyurdu.

AKP'nin "Kamu görevlisi olmayanlar sandık başkanı yapıldı, kumpas var" iddiasının asılsız olduğu da ortaya çıktı.

Ağırel'in paylaşımlarına göre AKP'nin 'usulsüzlük' iddiasıyla itiraz ettiği sandıklarda birinci parti olduğu ortaya çıktı.

İşte Ağırel'in o paylaşımları:

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Recep Özel

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