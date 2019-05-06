CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Twitter üzerinden yapıtığı açıklamada, ''YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır.'' ifadelerini kullandı.
YSK'nin İstanbul kararına CHP'den ilk tepki
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 19:41