YSK'nin İstanbul kararına CHP'den ilk tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Twitter üzerinden yapıtığı açıklamada, ''YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Bu bir rezalettir, hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük bir darbe almıştır.'' ifadelerini kullandı.