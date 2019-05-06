Sözcü Kalın, John Bolton ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'yi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.