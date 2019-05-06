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Sözcü Kalın, John Bolton ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.
(İHA)
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 19:55

[Haber görseli]Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'yi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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İbrahim Kalın

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