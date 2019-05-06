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Cem Yılmaz: Memleketimiz bunu hak etmiyor

YSK'nin İstanbul'a ilişkin tartışmalı kararına sosyal medyada tepki yağdı. Cem Yılmaz da Twitter hesabı üzerinden karara tepki gösterenler arasında yer aldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 20:19

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Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek" dedi.
Cumhuriyet İMECESİ

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Cem Yılmaz

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