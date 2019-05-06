YSK’nin İstanbul kararına dünya basını nasıl bakıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da CHP'nin kazandığı seçimleri iptal etmesinin ardından uluslararası finans dünyasının takip ettiği iki önemli yayın olan Financial Times ve The Wall Street Journal da gelişmelere yer verdi.
Financial Times:
İstanbul seçimleri yeniden yapılacak. Türkiye’deki seçim kurulunun İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına karar vermesi ülke siyasetini karıştırdı. Kararın ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3 değer kaybetti. Karar, 850 milyar dolarlık bir ekonomi olan Türkiye’deki hukukun üstünlüğü hakkında yabancı yatırımcıları endişelendirdi.
The Wall Street Journal:
Türkiye muhalefet tarafından kazanılan İstanbul seçimlerini iptal etti. AKP seçimlere hile karıştırıldığını söylerken muhalefet AKP’nin kontrolü sağlamaya devam etmek istediğini söylüyor.