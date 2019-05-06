YSK’nin İstanbul kararına dünya basını nasıl bakıyor

Tesla 702 milyon dolar zarar açıkladı

Tesla 702 milyon dolar zarar açıkladı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Şirketin gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 azaldı. Şirketin zararı beklentilerin iki katından da fazla çıkt…