'Tek zarf, 4 oy, biri hileli... Akla ziyan'

YSK’nın, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı tepkileri de beraberinde getirdi.YSK’nın sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçim tekrarı kararı alması ve karara ilçeleri dahil etmemesine dikkat çeken Portakal, “Tek zarf ve içine konan 4 adet oy pusulası. Üçünde hile yok, 1’i hileli. Akıllara ziyan bir durum” ifadelerini kullandı.Tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getiren Fatih Portakal’ın açıklamaları orjinal şöyle:“Tek zarf ve içine konan 4 adt oy pusulası. Üçunde hile yok, 1’i hileli. Akıllara ziyan bir durum. İptal ettiniz en azindan hepsini iptal etseydiniz! #AKP #ysk eliyle alınan karara mutludur. Peki sorgulayan vicdanlar? #istanbul #23Haziran”