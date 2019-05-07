AKP'li vekilden YSK isyanı: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. YSK, 7'ye 4 oy çokluğu ile İstanbul seçimlerini iptal etti.

Kararın ardından AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.

AKP’li Yeneroğlu, hukuk vurgusu yaparak AKP’lilere “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” uyarısında bulundu.

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından “Sosyal medya hesabından Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: