Dünya basını YSK'nin kararını böyle gördü

Carlotta Gall imzalı haberde, “Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele, Erdoğan ve partisi için kaybın ne kadar derin bir yara açtığının altını çiziyor” denildi. AKP’nin başkent Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin güneyindeki önemli bazı endüstri kentlerini de kaybettiği hatırlatılan haberde şu ifadeler yer aldı: “Ancak siyasi üssü ve arka bahçesi olmasının yanı sıra ailesi ve yakın çevresi için zenginlik ve prestij kaynağı olan İstanbul’un kaybı, özellikle acı vericiydi.”Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesi çağrısını reddedeceğine ilişkin muhalefette bir umut olduğu belirtilen yazıda, “(YSK’nin) kararı, kurulun üyelerinin görevlerini Erdoğan’ın partisine borçlu oldukları ve baskıya karşı savunmasız oldukları şüphesini pekiştirdi” denildi.Gazeteye isimlerini vermeden konuştukları belirtilen Türk siyasi analistler, Erdoğan’ın İstanbul’daki seçimleri kaybetmesine çok kızdığını söylüyorlar. Haberde, bu kaynaklardan birine dayanılarak, Erdoğan’ın seçim gecesi öfke nöbetine tutulduğu da belirtiliyor. Gazeteye konuşan başka bir kaynağa göre ise, AKP’nin adayı Binali Yıldırım, seçimlerde yenilgiyi kabul etmeye hazırdı, ancak “muhtemelen Erdoğan tarafından” son dakikada durdurularak seçimleri kazandığını ilan etmesi istendi.

“SEÇİM SONRASINDA GÜÇ MÜCADELESİ YAŞANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman yenilgiyi kabul etmeye hazır göründüğü belirtilen yazıda, seçim gecesi ve takip eden günlerde kapalı kapılar ardında “İstanbul’u bırakmamaya kararlı hırslı, şahin bir yakın çevreyle, daha eski isimlerden oluşan ve şehrin kaybedildiğinin kabul edilmesi tavsiyesini veren geniş bir çevre arasında bir güç mücadelesi yaşandığı” da kaydedildi.

WASHINGTON POST: AKP’NİN SEÇİMİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN YENİ SEÇİM KARARI

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post da YSK’nın kararına geniş yer ayırdı. Kareem Fahim imzalı haberde bazı analistlerin görüşlerine yer verildi. Gazeteye konuşan bazı analistler, Erdoğan’ın yeni seçimi kendisinin liderliği için bir referanduma dönüştürdüğünü dile getirdi.WSJ:

EKONOMİYE OLAN ODAĞI AZALTACAK

Wall Street Journal da YSK’nın kararına geniş yer ayırdı… YSK’nin kararının ardından David Gauthier Villars imzalı haberde ekonomistler yaşanan süreci değerlendirdi. Gazeteye konuşan bazı ekonomistler seçimin tekrarlanma kararının hükümetin ekonomiyi düzeltme sürecine zarar vereceğini söyledi.