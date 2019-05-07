A+ A-

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan peş peşe açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM toplantısı öncesi, "Her şey çok güzel olacak" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız hepinize kolay gelsin" diye konuştu.
AA
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 09:20

[Haber görseli]Kılıçdaroğlu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Milletvekillerinin de davet edildiği toplantıya gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler