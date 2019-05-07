Cinsel istismara uğradığını öne süren çocuk intihara kalkıştı

Kendisine ailesinin inanmadığını, yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve durumu anlattığı okul yöneticileriyle de problemler yaşadığını öne sürerek kendisini Seyhan Nehri'ne bırakan çocuk kayıkçılar tarafından kurtarıldı.

Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten çocuk daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı.

'ANNEM BANA DEĞİL, KARDEŞİNE İNANIYOR'

Polisin ikna çabalarına direnen çocuk, "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti" diye konuştu.

KAYIKÇILAR KURTARDI

Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı çocuk kendisini nehre bıraktı. Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen çocuğu kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.