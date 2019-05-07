İmamoğlu 'manidar' demişti... İptalden haberi var mıydı?

İstanbul Valiliği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edileceği iftar programını 6 Mayıs'tan, 7 Mayıs'a ertelemişti.

İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin kendisini önce 6 Mayıs'taki iftar programına davet edip sonra bunu 7 Mayıs olarak değiştirmesini "6'sı akşamı, yani pazartesi, yani önemli bir toplantının olduğu gün, iftar programının değiştirilip, 7'sine alınmasını ben, manidar buluyorum" sözleriyle değerlendirmişti.

İmamoğlu tepkisini şöyle göstermişti:

"Kaldı ki, daha özel durumlar söz konusu. Biz, sayın valimizin çağrısıyla, pazartesi günü, Ramazan’ın ilk iftarında, İstanbul’daki şehit aileleriyle buluşma konusunda bizden talepte bulunulmuştu. Biz de memnuniyetle, “Onur duyarız” dedik ve kendilerine İstanbul protokolü olarak eşlik edeceğimizi söyledik. Şimdi alelacele bize karar bildiriliyor, “Efendim, 6’sı değil, 7’si olsun”. Niye? “6’sında Fatih Belediyesi’nin şehit aileleriyle yemeği var.” Neyse, ben, bu tür manevi ortamları böyle konuşmayı istemiyorum. Şehit ailelerimizle biz her zaman buluşuruz. Ama 6’sı akşamı, yani pazartesi, yani önemli bir toplantının olduğu gün, iftar programının değiştirilip, 7’sine alınmasını ben, manidar buluyorum, sorgulayın diyorum. Sadece basına duyuruyorum. Sorgulayın. Niçin? Fatih Belediyesi, bizim belediyemiz. Ama İBB, İstanbul’un belediyesi. Sayın valimizin bu konuda bir iradesi olduğunu düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum. Bunun, niye oradan oraya alındığı konusunu basın sorgulasın. Medya, internet siteleri bunu sorgulasın. Acaba, niye? Ne var? Niye alındı? Bunlar hep yapılır, algı yaratma vesaire konusunda ama kurumlar böyle süreçlere alet olmamalı. Bu kötü. Biz, bu işlerle uğraşmıyoruz."

HABERİ VAR MIYDI?

YSK'nin dün aldığı utanç kararının ardından akıllara "İstanbul Valiliği YSK'nin kararını önceden biliyor muydu?" sorusu geldi.