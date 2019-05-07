Aldatma mesajı şiddetten daha ağır kusur sayıldı

Evli olduğu halde başka bir erkekle müstehcen içerikli yazışmalar yapan kadın, kocası tarafından şiddete maruz kaldı. Kadın, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını polise şikayet ederken öfkeli koca boşanma davası açtı.

Ceza yargılamasında, Asliye Ceza Mahkemesi, kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine öfkelenen kocanın haksız tahrik altında eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiğine dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan haber şöyle: Mahkeme, erkeğin eylemi haksız fiile tepki sebebiyle işlediği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti. Boşanma davasında ise Aile Mahkemesi, kadını daha ağır kusurlu bularak erkek davacıya manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davalı kadına ise yoksulluk nafakası ödenmemesine hükmetti. Davalı kadın, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı kadını kısmen haklı bularak, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek, erkek yararına hükmedilen manevi tazminat kararını kaldırdı. Davalı kadın yararına verilen yoksulluk nafakasını ise onadı. Kararı iki bu kez davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

NAFAKA ALAMADI

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, evli kadının başka bir erkekle müstehcen içerikli mesajlaşmasını sadakatsizlik olarak değerlendirdi. Davalı kadının davacı erkeğe nazaran boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğuna dikkat çekilen kararda; "Aile mahkemesinin davalı kadının ağır kusurlu olduğuna dair tespit ile davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi ve davalı kadının yoksulluk nafakasının talebinin reddi yönündeki karar isabetlidir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usule ve kanuna aykırı bulunmuştur" denildi.

Daire, bölge adliye mahkemesi kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti. Emsal kararla birlikte, evliyken başka birisiyle sadakatsizlik boyutuna ulaşan mesaj atan taraf, hem tazminattan hem nafakadan olacak.