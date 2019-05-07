Seçim için düğününü iptal etti: Ekrem Başkan’a haksızlık yapılırken ben düğün yapamam

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı milyonlarca vatandaşla ile birlikte sanat, siyaset ve iş dünyası çevreleri tarafından tepkiyle karşılanırken, yeni seçim tarihi olarak belirlenen 23 Haziran 2019 pazar gününe yönelik hazırlıklar da başladı.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; birçok İstanbullu tatil programında değişiklik yaparken Cihan Yaşar isimli genç ise 23 Haziran'da memleketi Batman'da yapacağı düğünü erteledi. Yaşar'ın Sosyal medya hesabından yaptığı “23 Haziran'da Batman'da düğünüm vardı. Oyumu İstanbul'da kullanmak ve seçimde çalışmak için düğünümü erteliyorum. Her şey güzel olacak Ekrem abi” paylaşımı aralarında duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın da bulunduğu binlerce vatandaş tarafından paylaşıldı.

DÜĞÜN EKİBİ İSTANBUL’A EKREM İMAMOĞLU İÇİN GELECEK

Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için düğününü ertelediğini belirten Cihan Yaşar Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Ben aslen Batmanlıyım ama uzun süredir İstanbul'da ikamet ediyorum. Nişanlım Ceylan Yaşar ile düğün tarihimizi 23 Haziran olarak belirlemiştik. Batman'da yapacağımız düğün için birçok hazırlığımızı da o tarihe göre yapmıştık. İptal edilen seçimin yeni tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. Ben de aileme ve nişanlıma ‘Ekrem başkanımıza haksızlık yapılıyor. düğünümü ne olursa olsun erteleyeceğim. Ona haksızlık yapılırken düğün yapamam. Hem oyumu kullanacağım hem de Ekrem Başkanımızın kazanması için çalışacağım’ dedim. Benim bu kararımı nişanlım ve ailelerimiz de destekledi. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyorum. Seçim sürecinde binlerce akrabam ile gece gündüz çalışacağız ve başaracağız” dedi.