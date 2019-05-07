Erdoğan: Çözüm süreci söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, çözüm süreciyle ilgili bir şeyin sözkonusu olmadığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bu sürece o götürecek, konu ile ilgili zaten açıklama yapıldı.

Bahçeli’yle az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan'ı kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum. Ortak miting şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu sürece değerlendirmemiz inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır.

Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir.

24 Haziran iptal edilsin. Onun değerlendirmelerini bizim değerlendirmelerimizin dışında. Biz şu anda tek değerlendirme yapıyoruz, o da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimidir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişiyle ilgili henüz netleşen bir tarih yok."

Fahrettin Altun: Yeni çözüm süreci yok

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Yeni bir çözüm süreci yok. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz" dedi.

Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Öcalan ne demişti?

Öcalan, 8 yıl sonra görüştüğü avukatlarıyla bir açıklama göndermişti. Açıklamada özetle şu ifadeler yer almıştı:

"İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak, içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır"

Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunmalıdır. Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişine saygı duymakla birlikte sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir."