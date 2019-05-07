İş adamları Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun 15 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, FETÖ/PDY'nin silahlı bir terör örgütü olduğunun Yargıtay kararlarınca anlaşıldığını belirterek, Seyitoğlu tatlıcılık ünvalı firmanın ortakları olan sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun akraba olduklarını, sahip oldukları firmanın bir çok şubesinin bulunduğunu, buradan elde ettikleri mali kaynakla örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları ifade edildi. Mütalaada, "Sanıkların işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarının örgüte himmet adı altında örgüte bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayı, kurban bağışı yapmaya, örgüte finans desteği sağlayan kapatılan 'Kimse yok mu' derneğine para yatırmaya zorladıkları, çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptıkları, çalışanların bir kısmının işlerini kaybetme korkusuyla, bir kısmı da yükselmek amacıyla duruma sessiz kaldığı anlaşılmıştır. Sanıkların örgüte müzahir evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı, Beylikdüzü'ndeki şirket merkezinde haftalık 9-10 kişinin katılımı ile örgütsel toplantılar düzenledikleri, bu toplantılarda örgüt elebaşına ait video görüntülerinin izlendiği, yine kitaplarının okunduğu, bu toplantılara yurt dışına kaçtığı için hakkında ayrı işlem yapılan Celal Karahan'ın sözde imamlık yaptığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MÜTALAADA 15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



Sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğu belirtilen mütalaada, sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi oldukları anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada sanıklar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise atılı suçların unsurlarının oluşmadığından ayrı ayrı beraatlarine karar verilmesi istendi. Söz alan sanık Mustafa Seyitoğlu, "Örgüt üyesi değilim. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Serdar Seyitoğlu ise savunmasını yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.