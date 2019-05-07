Bergüzar Korel'den YSK tepkisi: Kendimi çöp gibi hissediyorum

Instagram'dan paylaşım yapan Bergüzar Korel, yazısına "Bir vatandaş olarak sorularım var" diyerek başladı.

Hislerini de dile getiren oyuncu, "Kendimi çöp gibi hissediyorum, hatta hiçe sayılmış ve sevilmediğimi hissediyorum" dedi.

Bergüzar Korel'in yazısı şöyle:

“Bir vatandaş olarak sorularım; sandıktan çıkanı kabul edeceksiniz güveneceksiniz dendi güvendim. Bir vatandaş olarak; oy vereceksiniz oy vermek vatandaşlık görevidir dendi oyumu verdim.

Bir vatandaş olarak aynı zarf içinde verdiğim tüm oylar geçerli sayıldı ama büyükşehir şaibeli... Seçim güvenliği? O zaman önceki seçimlerde verdiğim oylar?

Bir vatandaş olarak; kendimi çöp gibi hissediyorum... Hiçe sayılmış hissediyorum... Sevilmediğimi hissediyorum... Sayılmadığımı hissediyorum... Yıllardır bu ülkenin ekmeğini yiyen, vatanını seven, tüm vatandaşlık görevlerini sonuna kadar yerine getiren, bir birey olarak acı çekiyorum... Dediğiniz her şeyi yaptım. Yine olmadı. Vatanımı toprağımı çok seviyorum. Ben yine yılmadan sonuna kadar bana verilen görevi yerine getireceğim. Oyumu vereceğim. Varsın sevmeyin beni. Ben ülkemi insanımı çok seviyorum. Ayrıca İstanbul yazın çok güzel oluyor. Tecrübe ile sabit.”

‘BİZ TÜRKLER, HÜRRİYET VE İSTİKLALE TİMSAL OLMUŞ BİR MİLLETİZ’

Korel başka bir paylaşımında da, Atatürk’ten alıntı yaparak, “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz” diye yazdı.