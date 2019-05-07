Abdullah Gül'den YSK'nin kararına tepki: Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız

Gül, “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.

Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 7 Mayıs 2019