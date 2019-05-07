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Abdullah Gül'den YSK'nin kararına tepki: Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK’nin İstanbul’da seçimin tekrarlanması kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 18:19

Gül, “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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Abdullah Gül

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