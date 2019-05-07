Giresun’da yangın: 10 hektarlık alan zarar gördü

Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiindeki ormanlı alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak, bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı. Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü.

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlaması ile yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor.

10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.









10 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU



İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri sabaha kadar yangın bölgesinde bekleyişini sürdürdü. Ekiplerin alevlerin yayılışını izlediği yangın, sabaha karşı rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmur yağışının başlaması ile kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği ormanlık alanı izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor. Yangında 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.