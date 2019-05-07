YSK'nin İstanbul kararı: ‘Zamanlama manidar'



- CHP eski milletvekili ve emekli Büyükelçi Onur Öymen: Türkiye, demokrasi alanında dünya sıralamasının bu kadar gerisindeyse seçimlerin normal şartlarda işlemesini beklemek çok iyimser kalırdı. 23 Haziran için unutulmamalıdır ki maçı aynı hakemler idare edecek. 23 Haziran’da hukuk normlarına göre karar vereceklerinin garantisi var mı? Kötümser olmak için söylemiyorum ama bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Kazanılan seçimin masada kaybedilmemesi için olağanüstü bir hukuk mücadelesine hazır olunmalı. YSK’nin kararının açıklandığı gün Öcalan’ın avukatlarının açıklama yapması ise manidar. HDP’nin ne yönde oy kullandığını gören iktidar bu oylara sahip olabilmek için yeni bir açılım havasına girerse buna hiç şaşmamak lazım. Çünkü Türkiye’de de İstanbul’da da iktidarı ellerinden bırakmamak için her şeyi yapacaklardır.



- Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı Dr. Ruşen Gültekin: YSK’nin İstanbul kararı ile Öcalan’ın avukatlarının yaptığı açıklamanın aynı güne gelmesi ilginç. Görüşme 2 Mayıs’ta gerçekleşmiş. Ama 4 gün boyunca görüşme tutanağı avukatlara verilmemiş. Dolayısıyla tam da bugüne denk getirmelerini manidar buluyorum. HDP tarafından da görüşmenin yapıldığı tarihte bir açıklama da yapılmadı. AKP, seçimlerde kullandığı sert söylemlerle bu kesimden oy kaybettiğini biliyor. Partinin yine bir Kürt söylemi çıkaracağını düşünüyorum. YSK’nin kararı ise siyasetin hukuku ezdiğinin göstergesi. Bu noktada artık adaletten bahsedilemez. YSK kararını AKP’nin YSK temsilcisinin açıklaması da düşündürücü.



- Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel: YSK’nin kararını açıkladığı gün hem Öcalan görüşmesinin ortaya çıkması hem de NATO Konseyi’nin Türkiye’de oluşu rastlantı değil. AKP başından beri meşruiyetini dışarıda aramış bir partidir. ABD ile Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanlığını üstlendiğini ifade ederek dış politikada adımlar atmıştır. AKP, İstanbul’u kaybetmek istemiyor. İstanbul’un onlar için maddi bir önemi var. Yıllar sonra Öcalan sahneye çıkarıldı. Dışarıda sürdürülen pazarlıklar içinde şöyle bir incelik var. Turmp için Türkiye’nin S-400’leri alması önemli bir konu. Ancak Pentagon Türkiye’nin S-400 almasına sıcak bakmıyor. Trump’ın elini rahatlatacak nokta ise NATO’nun görüşü. NATO’nun Türkiye’ye yaptığı ziyaret de bunun için anlamlı.