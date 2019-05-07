Gazetemizin kuruluşunun 95. yılı ve Ege ekimizin yeniden yayımlanması kutlandı

Yoğun katılımlı buluşmaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi ve yazarımız Mustafa Balbay, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya, yazarlarımız, yöneticilerimiz, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, eski ve yeni milletvekilleri, sendika, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileriyle okurlarımızın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte, 95. yılımız için özel olarak basılan Ege ekimiz de okurlarımıza, küçük Cumhuriyetçiler tarafından dağıtıldı.



Renklere tuval



95. yıl buluşmasını, darağacında katledilen “üç fidan”ı anarak başlatan gazetemiz İzmir Temsilcisi Hakan Dirik, “Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan tam bağımsız Türkiye için canlarını verdiler. Bizlere bıraktığı anılar önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.



İzmir Bürosu’nun bir dönem kapatılarak kesintiye uğradığını anımsatan Dirik, “Büromuzu yeniden açarken ‘Ege Bölgesi’nde öyle çok ses, öyle çok renk var ki..’ diye seslenmiştik. Şimdi yeniden okurlarla buluşturacağımız Cumhuriyet Ege’yle bu seslere aracı, o renklere tuval olacağız. Cumhuriyet gibi, Cumhuriyet Ege’yi de yaşatacağız” dedi.



Yükümüz ağır



Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, “Bu kalabalıkları gördüğüm zaman omzumuzdaki yükün ağırlığını hissediyorum” diyerek konuşmasına başladı. Cumhuriyet’in sadece Türkiye’nin değil dünyanın en özel gazetesi olduğunu vurgulayan Küçükkaya, “Hangi gazete vardır ki kuruluşunda, o ülkenin kurtuluş mücaledesini yürüten ismin harcı olsun... Hangi gazete vardır ki o isim, hem gazeteye adını hem de kuruluş parasını versin. O gazete Cumhuriyet gazetesi. 95 yaşında genç bir gazeteyiz. Ve dimdik ayaktayız. Hiçbir zaman yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Bundan emin ve mutlu olun. İzmir’den aldığımız bu havayı İstanbul’daki çalışma arkadaşlarıma da götüreceğim” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Türkiye’nin İzmir’den, Ege’den değişebileceği görüşüne katıldığını belirten Küçükkaya, “Ege ekimizle buna ne kadar katkı yapabilirsek yapacağız. Şimdilik haftada 1 gün okurlarımızla buluşacak ekimizi, 2 - 3 ay sonra hafta içi her gün buluşturmak için çabalayacağız. İzmir’in, Ege’nin nabzını tutmaya çalışacağız” diye konuştu.



Öncelik gazete Cumhuriyet



Vakıf yöneticimiz ve yazarımız Mustafa Balbay da, Cumhuriyetçiler ve Atatürkçülerin koşulları ne olursa olsun mücadeleyi bırakmadıklarını ve “Önce laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye” dediğini vurguladı. Sorumluluklarının Cumhuriyet’i güçlendirmek olduğunu belirterek gazetemizin tarihteki önemini şu iki örnekle anlattı:



“Bugün katledilişlerinin yıldönümünde Deniz Gezmiş’leri anıyoruz. Deniz Gezmiş aranırken oğluna mesaj göndermek isteyen baba Cemil Gezmiş, açık mektubunu Cumhuriyet gazetesine yolluyor ve o mektup yayımlanıyor. Turhan Feyizoğlu’nun araştırmalarında bunun gibi pek çok örnek göreceksiniz. Cumhuriyet, 20. yüzyılda bu ülkede ne yaşandıysa hepsini yaşadı. Payını aldı, zorluklar çekti ve ama şu anda dimdik karşınızda, dimdik ayakta ve dimdik geleceğe bakıyor.



İkinci vermek istediğim örnek gazetenin tarihinden... 1934’te soyadı kanunu çıktığında halk şaşırıyor. Herkes lakapla ya da baba adıyla anılıyor çünkü. Cumhuriyet gazetesi o dönem her güne bir harf koyarak isim önermiş. Bazılarının soyadı anne babasından, ama bazılarını Cumhuriyet koymuş. Gazetemiz geçmişten geleceğe dönüşümü hep sağlamış. Bundan sonrası Cumhuriyet gazetesini ve cumhuriyeti güçlendirmektir. Gelecek bizimdir.”