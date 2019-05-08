Osmaniye’de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe Köyü olan saat 04:58’de, yerin 3 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hissedildi.