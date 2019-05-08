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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken YSK paylaşımı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, YSK'de alınan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararına göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 09:03

[Haber görseli]YSK'nin, 4'e karşı 7 oyla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına yönelik tepkiler sürerken, bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 YSK üyesini işaret ederek, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

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YSK'de alınan kararda 4 üyenin 'iptal edilmesin' oyuna karşın 7 üye seçimin iptalinden yana oy kullanmış ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

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Temel Karamollaoğlu

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