YSK'deki 7 hakimin ince hesabı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında İstanbul seçiminin iptaline karar verilen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısına dair edindiği kulis bilgilerini aktardı.

Sarıkaya yazısında, "YSK üyeleri tam kanunsuzluk yerine, olağanüstü başvuru üzerinden karar alma yönüne gitmek istemiş. CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu buna bir kez daha itiraz edip, tam kanunsuzluk üzerinden kararın alınması gerektiğine vurgu yapmış. Kararın bu şekilde çıkmasının önemi, eğer tam kanunsuzluk hali olmuş olsaydı, bu durumda aynı sandık kurullarının görev yaptığı geçmiş iki seçimler de sıkıntıya girecekti" ifadelerini kullandı.

İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı:

YSK’daki oylama sırasında yaşananlar

YSK’nın İstanbul seçimini iptali sırasında neler yaşandı?

Örneğin iptali yönünde oy kullanan 7 üye ne dedi, tartışma çıktı mı?

Bütün bunlar dün gece boyunca merak ettiğim konulardı.

Sabah CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bir mesaj atınca hemen arayıp soruların yanıtını aradım.

AK Parti ve MHP’nin yaptığı itirazlara ilişkin İstanbul’dan istenen talepler gelince YSK 14.30’da toplanmış.

Önce itirazlara ilişkin durumlar tek tek okunmuş ve bir kenara konulmuş.

Ardından siyasi partilerin temsilcilerinin konu hakkındaki görüşlerine geçilmiş.

Yakupoğlu, YSK’nın geçmişten bugüne gelen örneklerini de tek tek sıralamış.

ADAY DA BAŞKANDI

Hatta 2009 yılındaki mahalli seçimden bir örnek de vermiş.

O dönem belediye meclisi adayı olan bir kişinin sandık kurulu başkanı yapıldığının tespit edildiği, itirazın yapıldığı ve YSK’nın kanuna aykırı ise de usulsüzlük sandık sonucunu etkileyen sonuç yaratmadı diye itirazı reddettiğini anımsatmış.

Bununla da kalmamış sandık kurullarına ilişkin başka örnekleri de sıralamış.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra oylamaya geçilmiş.

OLAĞANÜSTÜ ÜZERİNDEN

Ancak burada dikkat çeken bir durum olmuş.

YSK üyeleri tam kanunsuzluk yerine, olağanüstü başvuru üzerinden karar alma yönüne gitmek istemiş.

Yakupoğlu buna bir kez daha itiraz edip, tam kanunsuzluk üzerinden kararın alınması gerektiğine vurgu yapmış.

Kararın bu şekilde çıkmasının önemi, eğer tam kanunsuzluk hali olmuş olsaydı, bu durumda aynı sandık kurullarının görev yaptığı geçmiş iki seçimler de sıkıntıya girecekti.

Tam kanunsuzluk hali o seçimler için de geçerli olacaktı; oysa AK Parti ve MHP’nin olağanüstü başvurusu ile gidilerek sadece itiraza konu oylamaya tabi oldu.

Böylece geçmişi kapsamadan karar alındı.

İkinci ilginç gelişme ise itirazlar tek tek oylama yerine toptan oylama ile sonuçlandırılmış ve olağanüstü başvuru üzerinden yapılmış.

Bu süre içinde 7 üye hiçbir şekilde söz almamış, herhangi bir yorumda da bulunmamış.

AK Parti üyesi 3 bin kadar kamu görevlisi olmayan kişinin, sandık kurulu başkanlığında görev yaptığı tespit edilip, bunların bulunduğu sandıktaki toplam oyların da İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkı aştığına vurgu yapmış.

Beş saat süren itirazlara ilişkin müzakere sonunda saat 19.30 gibi İstanbul seçimlerinin iptal kararına varılmış…

Birkaç kez sordum aynı yanıtı aldım…

İptal yönünde oy kullananların hiçbiri tek kelime etmeden oylamaya geçmiş…