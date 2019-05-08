İSKİ’den halka yüksek yandaşa düşük fatura: 18 milyon zarar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun gündeminin öncelikli maddeleri arasında yer alan su fiyatlarının yüksekliğine, yurttaştan bazı hizmetlerin karşılığının mükerrer olarak alınması ve yanlış fiyatlandırmanın yol açtığı ortaya çıktı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; İSKİ, halka aldığı hizmetin karşılığından daha yüksek yüksek faturalar gönderirken bazı dernek, vakıf ve spor kulüplerine mevzuata aykırı olarak ucuz tarife uygulayarak yılda 18 milyon liralık zarara yol açtı.

Sayıştay’ın denetim raporunda gelir hesapları ile İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda içlerinde amatör spor kulüplerine ait tesis ve lokallerin, kamu yararına olup olmadıklarına bakılmaksızın dernek ve vakıflara ait bina ve merkezler ile belediyeler ve belediye iştiraki şirketlerin tüm hizmet binaları ve tesislerinin de bulunduğu birçok aboneye indirimli su tarifesi uygulandığı saptandı.

Raporda, yıllık 18 milyon lira zarara neden olan bu durumun önceki yıllarda da tespit edildiği ancak kurumun bundan vazgeçmek yerine hatalı uygulamaya başka abonelikleri de eklemek istediği vurgulandı.

Mevzuata aykırı indirimli tarife uygulanması nedeniyle ortaya çıkan en yüksek zarar 9.4 milyon TL ile belediyeler ve iştiraklerinin kullandığı sudan kaynaklandı. Kamu yararına dernekler 3.1 milyon TL, vakıflar 1.8 milyon TL, diğer dernek ve vakıflar ile bunlara ait yurt ve kurslar 1.4 milyon TL, amatör spor tesisleri 1 milyon TL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzur evleri ise 508 bin TL eksik su faturası ödemesi yaptı. Böylelikle İSKİ yılda ortalama 18 milyon lira eksik tahsilat yaptı.

HİZMET DE BEDAVA

Ayrıca bazı kamu kurumlarından, vakıflardan, bedelsiz gruptaki abonelerden ve belli şartları taşıyan vakıf ve cemiyetlerden bağlantı, kazı ruhsat bedeli, proje inceleme ve onay ücreti, şube yolu, su sayaç bedeli gibi hizmetler için ücret alınmadığı, katılma payı ve su iştirak bedellerinin tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmadığı raporda yer aldı.

VATANDAŞTAN ÇİFTE TAHSİLAT

Raporda ayrıca, vatandaşın kullandığı su ve atık su tarifelerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilmediği, gerçek maliyet değerlerinin hesaplamalara yansıtılmadığı bildirildi.

Kurumun enflasyon ve beklenti anketlerine göre tarifeleri belirlemesinin eleştirildiği raporda şöyle denildi:

“2018 yılı tarife hesabında daha önceki senelerde olduğu gibi gerçekleşen bütçe rakamları yerine bir sonraki yıl bütçe tahminleri üzerinden hesaplama yapılmış, bakım bedeli adı altında abonelerden zaten tahsil edilen tutarlar için detaylı çalışma yapılmayarak benzer maliyet unsurlarının hem bakım bedeli hem de tarife içine girmesine sebebiyet verilmiş, atıksu maliyetleri dahil toplam giderler üzerinden su tarife bedeli tespit edilmesine rağmen atıksu tarifesi ayrıca belirlenmiştir. Bir başka deyişle su tarifesinin içine atık su maliyetleri de dahil edilerek tarifenin olması gerekenden yüksek belirlenmesine sebebiyet verilmiştir.”