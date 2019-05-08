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Korucu dehşet saçtı: Eşini ve oğlunu öldürdü, iki oğlunu da yaraladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik korucusu Ömer Dinler tabancayla eşini ve oğlunu öldürdü, iki oğlunu da yaraladı.
AA
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:36

[Haber görseli]Alınan bilgiye göre, ilçede güvenlik korucusu Ömer Dinler (30), Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde eşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Cinnet getiren Ömer Dinler tabancayla eşi Songül (24), çocukları Fatih (3), Efekan (1) ve Yusuf Dinler'i (6) yaraladı.

Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Songül Dinler ve oğlu Efekan Dinler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan çocukları Fatih ve Yusuf Dinler ise buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Ömer Dinler güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Dinler'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Turgut Özal

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