Yeni Şafak'ın yazısını yayınlamadığı Kemal Öztürk'ten açıklama

YSK'nin İstanbul kararını eleştiren Yenişafak yazarı Kemal Öztürk'ün yazılarına ara verildi.

Öztürk Twitter hesabından yazılarına ara verildiğini doğrulayarak "Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm. Saygılarımla" dedi.

Öztürk, pazartesi akşamı İstanbul seçimlerini iptal eden YSK kararının uzun yıllar tartışılacağını söylemişti. Tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladığını belirten Öztürk, "Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi" demişti.

Öztürk'ün yayınlanmayan bugünkü yazısında YSK kararıyla ortaya çıkan durumu değerlendirdiği öğrenildi.