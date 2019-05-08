Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmadığı bir bu kalmıştı: Büyükanneye photoshop ile başörtüsü!

Sosyal medyada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara dağıttığı Almanca ders kitabında yer alan bir fotoğraftaki kadına sonradan montajla başörtüsü eklendiği ileri sürüldü.

GÖRSEL MONTAJLANARAK OLUŞTURULMUŞ



Teyit.org, söz konusu iddiayı araştırdı. Teyit.org’da yer alan konuyla ilgili haberde şu ifadeler yer aldı: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara dağıttığı Almanca ders kitabında yer alan fotoğraftaki kadının fotoğrafın orijinalinde başörtülü olmadığı iddiası doğru.

İddiada yer alan görsel, shutterstock.com ve dreamstime.com adlı stok görsel sitelerinde bulunuyor. Görsel, Martin Novak isimli üye tarafından, ‘Evlerindeki koltuklarında torunuyla birlikte oturan büyükanne ve büyükbaba portresi’ başlığı altında 1 Mayıs 2015 tarihinde paylaşılmış.

Orijinal görselde kadının başörtüsü bulunmuyor. İddiada yer alan Almanca kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık sınıfı olan, müfredatında ikinci bir yabancı dil olarak Almanca bulunan okulların 10. sınıflarına, hazırlık sınıfı olmayan okulların ise 11. sınıflarına dağıtılıyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ücretsiz eğitim platformu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden ulaşılabilen Almanca kitabının 62.sayfasında yer alan görselde ise kadının başörtülü olduğu görülüyor.”



BAŞKA MONTAJLANAN GÖRSELLER DE MEVCUT

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara dağıttığı aynı Almanca kitabının kapağında da başörtülü bir öğrencinin bulunduğu bir görsel bulunuyor. Ancak, bu görsel de bir stok sitesinden alınmış. Shutterstock adlı stok görsel sitesinde paylaşılan fotoğrafın orijinalinde başörtüsü kullanmayan farklı bir öğrenci yer alıyor.

Kitabın kapağında yer alan başörtülü kişinin fotoğrafının bir stok görsel sitesinde de bulunduğu görülebiliyor. Görseldeki öğrencinin yüzü, stok görsel sitesinde bulunan başörtülü bir kişinin yüzü ile değiştirildiği anlaşılıyor. (Oda TV)