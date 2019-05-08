Jet Fadıl mağdurları siyasileri suçladı

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının, Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın 18. celsesi dün görüldü. Şikâyetçiler arasında yer alan Harun Acar, “Dönemin milletvekilleri, belediye başkanı, kaymakamı Fadıl Akgündüz’ün yanındaydı. Akgündüz’ün bu isimleri yanına çekmesi bu mağduriyete neden oldu” dedi.

Mağdur Semiha Şimşek “Eşimin bu işe girmesine Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) vesile oldu” diye konuştu. Mağdur Rahmi Özaydın ise beyanında “Dini duygularımızın sömürülmesi neticesinde bu alışverişi gerçekleştirdik. Dönemin bürokratlarının ve ünlü isimlerinin Fadıl Akgündüz’ün yanında yer alması bize güven telkin etmişti” ifadelerini kullandı.

Cübbeli’ye şantaj

Fadıl Akgündüz’den şikâyetçi olan 110 kişinin avukatı Yaşar Metehanoğlu da, Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Didim Capris otelde kaldığı dönemde özel hayatına ilişkin görüntülerinin çekilerek Ünlü’ye yakın olan mağdurların Akgündüz hakkında şikâyetçi olmaması için şantaj yapıldığını öne sürdü. Avukat Metehanoğlu, Ünlü’ye ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri de mahkemeye sundu. Ancak mahkeme CD’yi kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.