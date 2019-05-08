Elvan ailesinin feryadı: Adalete açız

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, anne Gülsüm Elvan ile çok sayıda kişi de duruşmayı izledi. Mahkeme başkanı 10 Nisan’da Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde yapılan keşif raporunun hazır olmadığını ve önceki duruşma tanık olarak dinlenilmesine karar verilen polislerin de duruşmaya gelmediğini aktardı. Mahkeme heyeti, keşif raporunun hazırlanması için bilirkişiye ek süre süre vererek duruşmayı 19 Haziran’a erteledi.

Duruşmanın ardından Elvan ailesi ve avukatları adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Baba Sami Elvan tanık polislerin duruşmaya gelmediğine dikkat çekerek, “19 Haziran’a yine burada olacağız. Raporun sonucunu bekleyeceğiz. Biz hukuka, adalete açız. Sadece Elvan ailesi değil, bütün toplum adalete aç. İşte İstanbul seçimlerini gördük. İşte bizim mahkeme sonucunu da öyle uzatıyorlar. Zaman her şeyin ilacı. Ama gidiciler. Artık bunların sonunun geldiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda hak yerini, adalet yerini bulur” dedi.

Anne Gülsüm Elvan ise Anneler Günü’nün yaklaştığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı: “Anneler günü yaklaşıyor. Çok güzel hediyeler veriyorlar bizlere de. Ben adliyelerde kaç senedir sürünüyorum. Emir vererek çocuğumu vurdurdu. Beni meydanlarda yuhalattı. Şimdi benim mi Anneler Günümü kutluyor? O kadar katledilen çocuklar var ki. Onların hangisinin ailesinin Anneler Günü’nü kutluyor. Bize öyle güzel Anneler Günü hediyesi verildi ki. İnanıyorum ki bu adalet gelecek.”