95. yılda ‘özgür basın’ vurgusu

Fotoğraflar:Necati Savaş

Kurulduğu ilk günden bu yana Türk basın tarihinin en önemli kalemlerinin yazarlık yaptığı, kuruluş ilkelerinden asla ödün vermeyen, Nadir Nadi’den İlhan Selçuk’a, Oktay Akbal’dan Mustafa Ekmekçi’ye, Uğur Mumcu’dan Onat Kutlar’a, Ahmet Taner Kışlalı’dan Muammer Aksoy’a, Bahriye Üçok’tan Cavit Orhan Tütengil’e birçok aydınlanmacı yazarı soruşturmalara uğrayan, zindanlara atlan ve katledilen Cumhuriyet, 95 yaşında. Atatürk ilke ve devrimlerinden, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden 95 yıldır yayım hayatını sürdüren gazetemizin kuruluşun 95. yılı, Milli Mücadele’nin kalbi Ankara’da da coşkuyla kutlandı. Yüzlerce Cumhuriyet okuru da “Gazetenin sahibi okurudur” düsturuyla yayım yapan gazetesini 95. yıl kutlamasında yalnız bırakmadı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, Yunus Nadi tarafından kurulan ve isim babası Atatürk olan gazetemiz Cumhuriyet’in, 95. yılı, Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Gazetemizin 95. yıl kutlama gecesine, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı ve eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, Atılım Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya ve ABD Büyükelçiliği temsilcileri, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı ve eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, yayımcı ve yazar Muzaffer İlhan Erdost, 68 kuşağının en önemli temsilcileri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın avukatı Halit Çelenk’in kızı Serpil Güvenç ve eşi Kaya Güvenç, bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren yazarımız Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, 2015 yılında yitirdiğimiz gazetemiz yazarı Cüneyt Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, gazetemiz yazarı Ahmet Tan ile gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ile demokratik kitle örgütleri ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet devrimlerinin koruyucusu...

Kutlama gecesinin açılış konuşmasını Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu yaptı. Kansu, “Cumhuriyet gazetemiz, bundan 95 yıl önce, halk önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, kurucumuz Yunus Nadi’nin önderliğinde, dünya sömürgenlerine karşı verilen bağımsızlık savaşı sonrası ulus egemenliğinde temellenen cumhuriyetin ilke, devrim ve atılımlarını sahiplenmek, onları tüm yurttaşlarımıza ve uluslararası kamuoyuna duyurmak üzere kurulmuştur. Bu 95. yıl boyunca 1923 Cumhuriyet devrimlerinin hem koruyucusu, hem savunucusu, hem de ilerleticisi olan gazetemiz, bu önemli ve vazgeçilmez sorumluluğunu bugün de bilinçle, cesaretle, içtenlikle yürütmektedir” dedi.

Atatürk’ün çizgisi...

Konuşmasında yitirdiğimiz yazarlarımızı da anan Kansu, şunları söyledi:

“Bugün, Türkiye’de; tüm zorbalıklara, hukuk tanımazlıklara, adaletsizliklere karşı özgür, eşit ve kardeşlik içinde insanca yaşama özlemi yurdumuzda sürüyorsa eğer, bu hasletlerin her karşıdevrim karanlığında toplumda yeniden filiz vermesinde gazetemizin büyük payı olduğu inancındayız. Bu inancın peşini yiğitlikle bırakmayacağımızın kanıtı da geçmişte yaşamları ve özgürlükleri pahasına gazeteciliği ve Cumhuriyet ilkelerini savunan yazarlarımızın aziz ve unutulmaz anılarıdır. Yalnızca Atatürk’ün demokratik ve devrimci çizgisini sürdürdükleri için Nadir Nadi’den İlhan Selçuk’a, Oktay Akbal’dan Mustafa Ekmekçi’ye, Uğur Mumcu’dan Onat Kutlar’a, Ahmet Taner Kışlalı’dan Muammer Aksoy’a, Bahriye Üçok’tan Cavit Orhan Tütengil’e birçok aydınlanmacı yazarımız soruşturmalara uğramışlar, zindanlara atılmışlar, öldürümlerle aramızdan alınmışlardır. Tüm bu saldırı ve baskılar karşısında; Atatürk’ten bize yadigâr halkçı, devrimci, laik cumhuriyetçi bayrak hiçbir biçimde yere düşürülmemiştir. Düşürülmeyecektir de...”

‘Ne hükümet, ne de parti gazetesi!’

Kansu, “Gazetemiz, Yunus Nadi’nin ifadesiyle, ‘ne hükümet, ne de parti’ gazetesidir. Cumhuriyet, yalnız Cumhuriyet’in, bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi düşüncesi ile özünü yıkmaya çalışan her güce karşı savaşım verecektir. Aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir. Bizim için ‘İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ demokrasinin evrensel anayasasıdır. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü; bizim vazgeçilmezlerimiz arasındadır” görüşünü dile getirdi.

Yenigün’den Cumhuriyet’e...

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) yoğun katkı ve katılımlarıyla düzenlenen davette, her yaştan okuyucunun yanı sıra gençlerin yoğunluğu da dikkat çekti. Gecede, gazetemizin 95 yıllık geçmişinin anlatıldığı, metnini Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu’nun yazdığı, Ulusal Kurtuluş Savaşı yılları öncesinden başlayarak, kurucumuz Yunus Nadi’nin mücadelesi ile Cumhuriyet’in kuruluş serüvenini anlatan “Yenigün’den Cumhuriyet’e” konulu belgesel gösterimi yapıldı. Belgeselde, 1919’da Yenigün adı ile Milli Mücadele’ye destek veren gazetenin, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini halka anlatma misyonunu yüklenerek, ‘Cumhuriyet’ adıyla yayım yapmaya başladığı yıllar, o yıllara ait görsellerle anlatıldı.

‘Senforock’ ile coşku dolu konser

Belgeselin ardından, Musa Göçmen’in şefliğindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, “Senforock” konseri gerçekleştirdi. Sahneye, koltuğunun altına ‘Cumhuriyet’ yazısı okunur şekilde katladığı gazetemiz ile çıkan şef Göçmen, konser öncesi Cumhuriyet okurlarına duygusal anlar yaşattı. Babasını yitirdiğini, kendisinin “vazgeçilmez bir Cumhuriyet okuru” olduğunu dile getiren Göçmen, “Cumhuriyet demek aynı zamanda babam demek” diyerek, “ömrünün sonuna dek Cumhuriyet’in babasının emaneti olarak kalacağını” vurguladı. Göçmen yönetimindeki orkestra da daha sonra Erkin Koray’dan İngiliz metal grubu Iron Maiden’a, Cem Karaca’dan Barış Manço’ya unutulmaz eserlerin Cumhuriyet gönüllüleri ile buluşturdu. Konser boyunca şarkılarını seslendirmek için sahneye gelen her sanatçı, “Cumhuriyet’in 95. yılı töreninde bulunmaktan onur duyduklarını” dile getirirken, konserde Barış Manço’nun ‘Kara Sevda’ şarkısının seslendirilişinde 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu da salonu dolduran yüzlerce kişiye eşlik ederek, şarkıya ayakta tempo tuttu. Her şarkıyla coşkusu artan 95. yıl konseri ‘İzmir Marşı’ ile sonlandırıldı.

‘Her şey güzel olacak’

Törende, YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal kararına tepki de vardı. Mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu’nun YSK’nin kararının ardından yaptığı açıklamada kullandığı “Her şey güzel olacak” sözleri de Cumhuriyet gönüllülerinin gündemindeydi. Konserin ‘İzmir Marşı’ ile sonlandırılmasının ardından Cumhuriyet okurları dakikalarca “Her şey güzel olacak” sloganı attı.

Gençlerle özçekim

Gecede gençler, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e de yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin hem Sezer ile hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ‘özçekim’ yapabilmek için sıraya girmesi dikkat çekti. Gençlerin bu ilgisi salondakiler tarafından da takdir gördü.

‘Medyanın abidesi Cumhuriyet’

Gecede konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gazetemizin 95. yılı için “Cumhuriyet gazetesini tarife gerek yok. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin günümüzdeki bir abidesidir Cumhuriyet gazetesi” diyerek, şunları söyledi:

“Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini, ideallerini savunan, bugün ayakta kalan tek gazetedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası kadrolu, 75 kişilik profesyonel bir orkestradır. Türkiye’nin en genç orkestrasıdır. Atatürk sağ olsaydı, onların konserlerini izlemekle, görmekle çok mutlu olacağını düşünüyorum. Eskişehir’de her hafta konserler veren bir orkestradır. Cumhuriyet gazetesinin 95 yaşına girişindeki bu konsere öylesine hevesle koşarak geldiler ki, onların heyecanını görmek değerli. Bu heyecanın kaynağı da medyamızın abidesi olan Cumhuriyet gazetesidir. Cumhuriyet gazetesinin demokrasi şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyorum.”

‘Cumhuriyet Kuvay-i Milliye’dir’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da gazetemiz Cumhuriyet’i şu sözlerle anlattı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu olmaya devam eden Cumhuriyet gazetesinin 95. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Kula kulluktan millet egemenliğine geçen Türk ulusu, her türlü baskı ve engellere rağmen demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti ısrarını ve bağlılığını sürdürmektedir. Bu yolda Atatürk tarafından Yunus Nadi’ye kurulması talimatı verilen Cumhuriyet gazetesi, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet gazetesi, yalnızca bir gazeteden ibaret değildir. Cumhuriyet gazetesi, medyanın iktidar gücü ve ekonomik yaptırımlarıyla sahibinin sesi, yandaş olduğu günlerde halkın ve yurtseverlerin sesi olarak, cumhuriyet düşmanlarının karşısında zapt edilmeyen bir kale olarak dimdik durmaya devam etmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet gazetesi, cumhuriyettir, Kuvay-i Milliye’dir. Atatürk ilke ve devrimleridir. Tam bağımsız Türkiye’dir. Millet iradesi, demokrasi ve cumhuriyet şehitleri olan Uğur Mumcu’dur, Ahmet Taner Kışlalı’dır, Bahriye Üçok’tur, Onat Kutlar’dır.”

Gazetemiz 95. yıl etkinliklerine katılanlar: CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Yıldırım Kaya, Lale Karabıyık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, CHP milletvekilleri Kani Beko, Süleyman Girgin, Murat Emir, Servet Ünsal, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Jale Nur Süllü, Fikret Şahin, Kazım Aslan, CHP PM Üyesi Gaye Usluer, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, eski CHP milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Zekeriya Akıncı, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, YARSAV kurucusu ve eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, ADD Genel Sekreteri Ersan Petekkaya, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, ÇYDD Ankara Şube Başkanı Firuzan Bilir, ressam Celal Binzet, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Ankara Şube Başkanı Alper Akçam, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Köy Enstitüleri Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı, Tiyatro Pembe Kurbağa ekibi ve Ali Nihat Yavşan, Belediye İş Sendikası TİS Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, Tarım Orman-İş Genel Sekreteri Hasan Özer, TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Hülya Küçükaras, TEZ-KOOP-İŞ Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Yeminli Mali Müşavir Metin Özer, Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Nazım Mutlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, İnönü Vakfı adına Nurperi ve Sinan Özlen, Türkiye Genç İşadamları Derneği adına Özgür Fethi Demirdaş, Eğitimci Prof. Dr. Sedat Sever, Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, DİSK Ankara Şube Başkanı Tayfun Görgün, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. Cumhuriyet’e mesajlar Geceye katılamayan birçok siyasetçi, sendikacı ve STK temsilcisi gazetemizin 95. yılını gönderdikleri mesajlarla kutladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TÜRK İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay gazetemize tebriklerini iletti. Gazetemizin 95. yıl etkinliğine katılamayan siyasetçi, sendika ve STK temsilcilerinin ilettiği mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Gazetenizin kuruluş yıldönümü programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden planlanmış programım nedeniyle aranızda olamıyorum. Bu vesile ile gazeteniz ve çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyor, tüm misafirlere selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sürecinde önemli bir misyon üstlenen ve basın tarihimizdeki istisnai konumuyla onur duyduğumuz Cumhuriyet Gazetesi’nin 95. yıldönümünü kutluyor, gazeteciliğe yönelik iktidar kaynaklı baskılara, basın özgürlüğünden taviz vermeden karşı duruşunuzda Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: Atatürkçü ve demokrat çizgisini hiçbir zaman kaybetmeden, ülkemizin en köklü gazetesi Cumhuriyet, bütün baskı ve engellemelere rağmen kararlı ve ilkeli tutumu ile 95 yaşına gelmiştir. Özgürlüğünden ve bağımsızlığından hiçbir dönem ödün vermeyen Cumhuriyet Gazetesi’ne geri adım attıramayacaklardır. Cumhuriyet ailesini 95. yılında selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Cumhuriyet Vakfı Senedi’nde belirtildiği gibi, Cumhuriyet Gazetesi ‘yalnız cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur.’ ‘Hukukun üstünlüğü’ 95 yıldır olduğu gibi gazetenin vazgeçilmez yayın politikasıdır. Cumhuriyet Gazetesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun temel ilkelerinden sapmamıştır ve bundan sonra da sapmayacaktır. Cumhuriyet Gazetesi’nin bu ilkeler ışığında ve Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ve nice aydının yolunda verdiği evrensel demokrasi ve cumhuriyet mücadelesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

CHP YDK Üyesi ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan: Bundan tam 95 yıl önce çoban ateşi yakan ve aydınlanma devrimlerine büyük katkı sağlayan, Atatürk ve Cumhuriyet Devrimlerinin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Gazetemizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı seneler diliyorum.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Bulut: Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini, koşullar ne olursa olsun sonsuza dek yaşatma mücadelemiz sürüyor. Bu doğrultuda Ulu Önderimiz Atatürk ve devrim şehitlerinin emanetlerine, onların manevi ve fikri mirasına sahip çıkma ilkesiyle mücadelesini sürdüren gazetemiz Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Dayanışma duygularımızı iletir, şahsınızda emek verip katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, nice yıllar koca çınarımız Cumhuriyet.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Cumhuriyet Gazetemizin 95. yılını içtenlikle kutluyorum. Tüm baskılara rağmen sınırlı kalan özgür basının, gerçekleri yazan gazetesi Cumhuriyet’e nice yıllar diliyorum. Ülkemizde demokrasi adına yaşanan onca olumsuzluğa rağmen Cumhuriyet Gazetesi’nin mücadelesini sürdürmesi kolay bir iş olmadığı gibi, örnek bir duruş olarak her daim alkışlanacaktır. Tüm Cumhuriyet ailesine sevgi, selam ve saygıyla.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel: 95 yıllık mazisiyle basınımızın dev bir çınarı olan gazetemizin kuruluş yıldönümünü kutlar, başta Yunus Nadi, İlhan Selçuk olmak üzere Cumhuriyet Gazetesi’nin şehitleri Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve aramızdan ayrılan usta kalem ve yazarlarını saygı ve rahmetle anar, Cumhuriyet ailesinin değerli çalışanlarına sonsuz başarılar diler, selam ve saygılarımı sunarım.

CHP eski milletvekili Umut Oran: Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile özdeşleşmiş olan Cumhuriyet Gazetemizin 95. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Ezeli ve ebedi Genel Başkanım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün isim babası olduğu Cumhuriyet Gazetesi, maalesef ülkede bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda gazete kaldığı için çağdaş yaşamı, Cumhuriyet rejimini ve Atatürk sevgisini yok etmek isteyenlerin ortak düşmanı haline gelmiştir. Cumhuriyet yazarları ve karikatüristi Musa Kart da hukuksuz biçimde cezaevinde tutularak aydınlık yarınlarımız için bedel ödemektedir. Ancak biliyoruz ki zifiri karanlığı yaşadığımız bu günleri aydınlığa çıkaracak mücadele sadece tüm Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, çağdaş laik yaşam savunucularının asla umudunu yitirmemesi ve güç birliği yapması ile mümkündür. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi isimler de asla yılgınlığa kapılmadan karanlıkla mücadele ettiyse bizler de bunu başarmak zorundayız.