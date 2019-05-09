Berna Laçin’den o iftiralara yanıt

YSK’nin seçimi yenileme kararı almasının ardından Ekrem İmamoğlu, sanatçılara, iş insanlarına seslenmiş ve “Konuşun” çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya yüzlerce sanatçı sosyal medyadan karşılık verdi.

Bu süreç devam ederken ortaya bir iddia da atıldı. İddia, sanatçıların bağlı bulundukları ajansın sahibinde seks kasetlerinin olduğu yönündeydi. İmamoğlu’na yönelik desteği de ajansın sahibi, sanatçıları tehdit ederek sağlamıştı.

Bu iddialar Berna Laçin’i güldürdü. Laçin, söz konusu iddialara Twitter’dan şu yanıtı verdi;

‘HERKES KENDİ GİBİ BİLİR’

“Bir ana haberden parça gördüm de şimdi tesadüfen. Dizi-reklam-konser almak için İmamoğlu'ndan taraf olmuş sanatçılar… (Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan filan koca fotoğraflarımız var)