Emniyet, Müjdat Gezen'den özür diledi

Sabah saatlerinde 'Müjdat Gezen'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi,pasaportuna el konuldu' bilgisini paylaşan avukat Celal Ülgen yeni bir paylaşım yaparak durumun 'sistemsel arızadan kaynaklandığını bildirdi. İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Halk Tv'de yayınlanan "Halk Arenası" programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Aralık ayında soruşturma başlatılmıştı. 24 Aralık'ta iki usta ismin evine sabah saatlerinde polis gitmişti. Savcılık Akpınar ve Gezen'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, Akpınar'ı ve Gezen'i, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atması şartıyla serbest bırakmıştı.