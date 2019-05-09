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Emniyet, Müjdat Gezen'den özür diledi

Avukat Celal Ülgen 'Yurtdışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu' duyurusunun ardından yeni bir paylaşım yaparak emniyetten arandıklarını ve durumun 'sistemsel arıza'dan kaynaklandığını bildirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 09:36

Sabah saatlerinde 'Müjdat Gezen'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi,pasaportuna el konuldu' bilgisini paylaşan avukat Celal Ülgen yeni bir paylaşım yaparak durumun 'sistemsel arızadan kaynaklandığını bildirdi. İşte o paylaşım;

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NE OLMUŞTU?

Halk Tv'de yayınlanan "Halk Arenası" programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Aralık ayında soruşturma başlatılmıştı. 24 Aralık'ta iki usta ismin evine sabah saatlerinde polis gitmişti. Savcılık Akpınar ve Gezen'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etmiş, mahkeme, Akpınar'ı ve Gezen'i, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atması şartıyla serbest bırakmıştı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Metin Akpınar, Müjdat Gezen

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