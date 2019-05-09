Burhan Kuzu ile Hakan Şükür birbirine girdi, İYİ Partili vekil patladı: Edepsiz, iftiracı herif

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Divan Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na destek vererek ''23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak'' dedi. Bu konuşmaya tepki gösteren eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter’da “FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı.Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor.Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez..Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı.Önce teşekkür etmek lazım” mesajını paylaştı.

“KRAL HAKAN DİYEREK PEŞİMDEN KOŞTURAN, DİBİMDEN AYRILMAYAN…”

Eski AKP’li vekil Burhan Kuzu’nun FETÖ firarisi Hakan Şükür üzerinden Galatasaray’ı hedef almasının ardından Şükür’den yanıt geldi. Eski AKP Milletvekili olan Hakan Şükür, AKP’li Kuzu’nun birlikte vekillik yaptıkları dönemden şu hatırlamada bulundu: “Kral Hakan diyerek peşimden koşturan, dibimden ayrılmayan, Abdullah Gül’ün veto ettiği şike yasası çıkarırken Bülent Turan ve Mahir Ünal ile sen toplumun güvendiği birsin ve bunu kürsüden sen konuşursan toplum kabul eder diyen sistemin sahte hukuk profesörüne bak hele.”

Eski AKP’li vekil Hakan Şükür, eski AKP’li vekil Kuzu’ya ayrıca şu mesajı gönderdi: “Şunu da ilave edeyimFutboldan kazandigim Herseyimi canim Ülkeme yatirdim, birileri bisey yaptiysa onu ilgilendirir. ismimin büyüklügünu cikarlarina kullananlari hic affetmeyecegim. Herseyim orada kaldi ve büyük bedeller odedim maddi manevi. Allah büyük.. Makamlar gecici..”

KUZU HATIRLAYAMADI

Eski AKP’li vekil Hakan Şükür’ün yaptığı hatırlatmaları kabul etmeyen eski AKP’li vekil Kuzu Şükür’ün AKP’de görev aldığı dönemi şöyle hatırladı: “Yazdığın deli saçması satırların benimle ilgisini gerçekten anlayamadım. Neyin konuşması? Şike konusunda ben konuşma filan yapmadım. Üstelik hiç bildiğim bir alan da değil.”

İYİ PARTİLİ VEKİL PATLADI: İFTİRACI: EDEPSİZ İFTİRACI HERİF

Kuzu’nun bu paylaşımına tepki gösteren İYİ Partili Ümit Dikbayır, “Hakan Şükür Galatasaray’ın futbolcusuydu peki kimin milletvekiliydi? Edepsiz iftiracı herif ayıp be ayıp yaşından başından utan (tabi o duygu kaldıysa)” şeklinde cevap verdi.