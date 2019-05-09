Hukuk öğrencileri zorlu ‘sınavda’ ter döktü

Esin Avukatlık Ortaklığından Av. Suha Yılmaz ve Av. Ceylin Üsküp’ün katkılarıyla hazırlanan kurgusal olay metni üzerine hukukçular ter döktü. 24 Aralık 2018’de başlayan yarışma sürecinde takımlar ilk olarak yazılı aşama için dilekçelerini hazırladı.

SÖZLÜ AŞAMAYA KATILDILAR

Yapılan değerlendirme sonucunda en iyi sekiz dilekçeyi yazan takım 3-4 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesinde yapılan sözlü aşamaya katılmaya hak kazandı. ELSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Umut Albayrak'ın ilk kez yarışmayı, geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Rona Serozan'ın anısına düzenlediklerini hatırlatan konuşması ile yarışmanın çeyrek final aşaması başladı.

BEŞ AY BOYUNCA HAZIRLIK

Üniversitelerden seçilen takımlar, Esin Avukatlık Ortaklığı ve Çağa Hukuk Vakfı tarafından desteklenen yarışmada; dilekçelerini hukuk dünyanın önemli isimleri karşısında sunma imkânı elde etti. Beş ay boyunca hazırlanan takımlar, ticari bir uyuşmazlığın çözüm süreci için kurgulanan yarışmada ilk 8’e kalan ekipler çeyrek-yarı final ve final heyecanı yaşadı.



ÜNLÜ HUKUKÇULARA SUNUM

Final heyecanının yanı sıra, yarışmacılar final aşamasında Prof. Dr. Turgut Öz, Prof. Dr. Burak Özen, Prof. Dr. Baki İlkay Engin, Av. İdil Çağa ve Av. Dr. İsmail Esin’in karşısında sunum yaptı.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise şu isimler yer aldı: Prof. Dr. Turgut Öz, Prof. Dr. Burak Özen, Prof. Dr. Baki İlkay Engin, Çağa Hukuk Vakfı’ndan Av. İdil Çağa ve Av. Erdem Değerli; Esin Avukatlık Ortaklığından Av. Dr. İsmail Esin ve Av. Koray Söğüt; Prof. Dr. Gül Okutan, Doç. Dr. Başak Baysal, Av. Bahadır Balkı, Dr. Candan Yasan, Dr.Elif Ulusu ve Av. Nisa Nildan Dilaver... Prof. Dr. Rona Serozan



Kurgusal Duruşma Yarışması ‘nda ödül alan takımlar ise şu şekilde belirlendi:

*Birinci takım:

İstanbul Bilgi Üniversitesi

*İkinci takım: Türk Alman Üniversitesi

*Üçüncü takım: Süleyman Demirel Üniversitesi

*En iyi davacı dilekçesi: İstanbul Şehir Üniversitesi

*En iyi davalı dilekçesi: İstanbul Şehir Üniversitesi.

*En iyi konuşmacı ödülü: Gizem Sarıdikmen