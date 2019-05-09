Payitaht Abdülhamid'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert gönderme

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor.

Payitaht Abdülhamid yeni fragmanı ile ekranlara geldi. Heyecanın, gerilimin, temponun yükseldiği, tuzakların ardı ardına sıralandığı yeni fragmanda; Abdülhamid Han, kendisine ihanet edenlere gözdağı veriyor.

Abdülhamid'in şu sözleri dikkat çekiyor.

“Gül ağacına su veririz. Lakin su hem güle yarar hem de dikene... Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!”

Dizideki bu sözler, AKP'den ayrılıp yeni parti kuracakları söylenen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve onlarla beraber hareket edenlere yönelik gözdağı mesajları olarak da algılandı..